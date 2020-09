Koronawirus. Lekarze ze szpitala MSWiA: Walcząc z epidemią, przestaliśmy leczyć pozostałych pacjentów

Setki pacjentów, na przykład ze schorzeniami kardiologicznymi, nie miały szans na skuteczne leczenie. Serce pacjenta, któremu nie wykonano na czas zabiegu, traci 20-30 procent wydolności i zamienia się, jak my to nazywamy, w "kapeć" – przekonują specjaliści. Ujawniają też twarde dane.

Z zebranych przez prof. Gila danych wynika, że od marca do końca lipca na oddziałach kardiologicznych leczono tylko 298 pacjentów. Było to zaledwie 5 proc. tego, co w ubiegłym roku - roku, kiedy hospitalizowano 6364 osoby. W poradni kardiologicznej udzielono podczas epidemii porad 964 pacjentom. W 2019 przez poradnię przewinęło się prawie 20 tysięcy chorych.