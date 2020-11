Koronawirus. Kraków. Nawet dwa tygodnie czekania na pogrzeb

Jak informuje portal RMF24, w październiku w Krakowie odnotowano ponad 1100 zgonów. To o 300 więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu w rozmowie z portalem przekazał, że w związku z wydłużeniem się czasu oczekiwania na pochówek do nawet 2 tygodni, pogrzeby mają odbywać się także w soboty.

- Te statystki są bardzo niepokojące, to przerażające dane. Więcej zgonów zaczęło przybywać od sierpnia - podkreślił Nowak.

W okresie od czerwca do października br. w Krakowie zaobserwowano znaczny przyrost pochowań - ponad 11 proc. W okresie jesienno-zimowym widać to jeszcze wyraźniej. Od 2 do 8 listopada zaplanowanych jest blisko 180 pochówków, czyli o 35 proc. więcej niż w ubiegłym roku.