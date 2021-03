Koronawirus. Biała plama na mapie trzeciej fali epidemii. Zero zakażeń dziennie

- Pierwsze wyjaśnienie, jakie przychodzi mi do głowy to to, że my już swoje odchorowaliśmy. Jesienią i latem zmagaliśmy się z dużymi ogniskami zakażeń, a Wieluń był jedną z pierwszych czerwonych stref- zastanawia się Krzysztof Dziuba, wicestarosta powiatu wieluńskiego (woj. łódzkie).