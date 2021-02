Brytyjska mutacja rozwija skrzydła. Podpowiada to rosnący wskaźnik reprodukcji wirusa

Zanim minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował oficjalnie o zmianie w trendu epidemii koronawirusa, wcześniej ostrzegał przed tym Adam Gapiński, niezależny analityk danych o COVID-19. Posłużył się wskaźnikiem R, który z wyprzedzeniem informuje, na jakim etapie znajduje się epidemia, a dokładniej, opisuje zdolność wirusa do rozprzestrzeniania w społeczeństwie.

- Obecnie wskaźnik R dla Polski wynosi 1,22, co oznacza, że z obecnego poziomu zachorowań możemy dojść do 10-11 tys. nowych przypadków dziennie. W następnym tygodniu również prawdopodobnie czekają nas wzrosty. Epidemia zwija się, dopiero gdy R spada poniżej jedności - mówi WP Adam Gapiński. Zastrzega, że nie jest epidemiologiem. Jednak wartość wskaźnika reprodukcji wylicza zgodnie z naukową metodologią.

Według rozmówcy WP najbliższe dni będą kluczowe. Środa jest dniem tygodnia, w którym zazwyczaj laboratoria przekazują do bazy Ministerstwa Zdrowia wyniki testów nie obciążone efektem weekendu. W sobotę i niedzielę jest mniej zleceń badań od lekarzy rodzinnych. Na środę minister zdrowia zapowiada konferencję prasową w sprawie nowych obostrzeń epidemicznych .

Trzecia fala epidemii. Brytyjska mutacja na północy Polski

Niekorzystnych trendów jest więcej. Brytyjska mutacja rozwija skrzydła w Polsce - wynika z danych opublikowanych przez organizację GISAID, która zbiera dane z laboratoriów z całego świata. Bardziej zaraźliwą mutację B.1.1.7 potwierdzono już w 51 próbkach. Przy czym najwięcej z nich pochodziło z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego (odpowiednio 17 i 18 próbek). Może to tłumaczyć ostatni wzrost zakażeń właśnie w tych dwóch województwach .

- Niepokojący trend jest związany z rosnącą liczbą osób zakażonych, które trafiają do szpitali. Z dnia na dzień zapełniło się 500 łóżek - komentuje Michał Rogalski, inny z niezależnych analityków danych o epidemii. Liczba osób hospitalizowanych rośnie od 14 lutego. Obecnie w szpitalach jest 13 350 osób.

Dodajmy, że dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej wypunktował niedawno brak koncepcji u rządzących na dalszą walkę z epidemią. Skrytykował, że nadal mało wiemy o nowych mutacjach wirusa w Polsce. Polacy zamiast maseczek stosują byle co, a przepisy na to pozwalają. Najmłodsze dzieci wróciły do nauki szkolnej, zanim zaszczepiono nauczycieli i teraz 300 szkół stało się ogniskami zakażeń. podkreślił, że sam lockdown nie niszczy wirusa, a po jego uchyleniu zawsze wzrasta liczba zakażeń.