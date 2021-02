Koronawirus i wzrost zakażeń. Minister krytykuje turystów z Krupówek, ale w statystykach przoduje inny region

Od 9 lutego to województwo warmińsko-mazurskie zaczęło przodować w statystykach nowych zakażeń koronawirusem. To tam średnia zakażeń z siedmiu dni przypadająca na 100 tys. mieszkańców wynosi ponad 33 i jest to najwyższy wynik w Polsce. Dane na ten temat przedstawiają grafiki Piotra Tarnowskiego oraz Łukasza Pietrzaka, dwóch niezależnych analityków wskaźników epidemicznych.

Koronawirus. To może być brytyjska mutacja

- Około 60 szkół i przedszkoli przeszło na nauczanie zdalne i hybrydowe w związku wystąpieniem zakażeń koronawirusem. Mamy też dużo rozproszonych ognisk rodzinnych. Wirus trafia na mniej odporną populację ludności, w poprzednich miesiącach nie mieliśmy znaczących zachorowań. Na to wszystko nałożył się fakt, że część mieszkańców uznała już obostrzenia za męczące i wróciła do to bardziej aktywnego trybu życia - wylicza dyrektor stacji.

- Kolejne próbki pokazują, że niestety udział brytyjskiej mutacji rośnie, co może doprowadzić do rozwoju trzeciej fali - mówił Niedzielski. - To, co widzimy ostatnio, to nie jest ta sama dyscyplina społeczna, z którą mieliśmy do czynienia choćby miesiąc temu. Jeżeli będziemy nieodpowiedzialni i jeżeli nałoży się na to jeszcze mutacja, to należy się spodziewać, że wystrzeli ta liczba nowych zachorowań - przestrzegał minister.