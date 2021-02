Pierwszy "narciarski powiat" zmaga się z trzecią falą. Ponad tysiąc zakażonych i liczne zgony

- Liczba osób zakażonych wzrosła do 1689 i niestety odnotowaliśmy 24 zgony. To bilans z ostatnich tygodni, który bardzo nas niepokoi. W porównaniu do jesieni mamy rekordowe wskaźniki, a trzecia fala zachorowań wzbiera znacznie szybciej - mówi WP Dariusz Szatanik, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Żywcu (woj. śląskie).