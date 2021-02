Koronawirus. Słowacja prosi o pomoc

Koronawirus. Na Słowacji prawie jak w Bergamo

Spośród wszystkich pacjentów, którzy trafiają z koronawirusem do słowackich szpitali, umiera 30 procent – alarmuje ukazujący się w Bratysławie "Denník N". We włoskim Bergamo na wiosnę umierało 33 procent chorych. W Brazylii aż 38 procent. Natomiast w Wielkiej Brytanii do sierpnia umierało 31 procent hospitalizowanych z powodu Covid-19, w USA w kwietniu i maju – 20 procent, we Francji – 17 procent.