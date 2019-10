Kornel Morawiecki spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego. Marszałek Senior spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać, lepiej niż do tej pory; ten duch jedności, chciałeś, aby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom; zostawiłeś nas z tym zadaniem - mówił we wzruszającym przemówieniu premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości pogrzebowych swojego ojca. - Dziękuję Bogu za to, że mam takiego ojca - mówił.

W homilii abp Jędraszewski zwrócił uwagę, że Kornela Morawieckiego "od pierwszych dni życia niosła Polska patriotyczna, walcząca". Nawiązał też do słów, którymi w listopadzie 2015 r. jako marszałek senior Kornel Morawiecki rozpoczął swe wystąpienie na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji: "niesiemy Ciebie Polsko jak żagiew, jak płomienie, gdzie cię doniesiemy?". - To on podjął osobisty, w pełni świadomy trud, aby ją nieść jak żagiew, jak płomienie. Był przy tym nieustannie zatroskany o to, aby ta żagiew nigdy nie obróciła się w popiół, a jej płomienie nie utraciły swego blasku - powiedział abp Jędraszewski.