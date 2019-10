Premier Mateusz Morawiecki pożegnał ojca. "Nasza miłość do ciebie jest silniejsza niż śmierć"

Czy nasza miłość do ciebie jest silniejsza niż śmierć? Tak. Tak wierzyłeś i ja tak wierzę - powiedział we wzruszającym przemówieniu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach Mateusz Morawiecki.

- Twoje czyny, twoje dobro, wszystko co zostawiłeś nam w szerszym i węższym wymiarze jest silniejsze od śmierci. Ziarno, które zasiałeś wydało plon stukrotny. Czerpałeś to ziarno z głębi naszej chrześcijańskiej wiary, europejskiej kultury, tradycji, nauki - mówił o swoim ojcu Mateusz Morawiecki. - Wszystkie twoje czyny, słowa, dobro, które dałeś innym, twoja walka o wolność wydała wielki plon. Ten plon rośnie, pęcznieje, potężnieje. Dlatego nasza miłość, twoja miłość jest silniejsza niż śmierć - dodał.

- My ludzie z naszymi myślami, wiarą jesteśmy silniejsi od śmierci. Ważniejsi od śmierci. Śmierć nie jest końcem. Jest może dopiero początkiem - mówił syn Kornela Morawieckiego. - Rdzeń twojej koncepcji kształtowania rzeczywistości duchowej nazwałeś greckim słowem oznaczającym imię. Czy to nie to samo imię, które jest zapisane w niebie, czy to nie ten sam duch ludzki, który jak w "Fides et Ratio" na dwóch skrzydłach - wiary i rozumu - unosi się ku górze, ku kontemplacji prawdy, w poszukiwaniu sensu. Właśnie to poszukiwanie sensu życia i umierania, sensu dobra i zła, cierpienia, przyświecało twojej drodze duchowej, intelektualnej - stwierdził.