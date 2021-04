Korea Północna na skraju przepaści. Kim Dzong Un powiedział to głośno

Kim Dzong Un mobilizował do działania szefów podstawowych komórek partyjnych, którzy zjechali do stolicy Korei Północnej, Pjongjangu. Na krytym stadionie zasiadło 10 tysięcy wyróżniających się sekretarzy najmniejszych organizacji Partii Pracy Korei z całego kraju. To, co usłyszeli od swojego przywódcy, nie mogło napawać optymizmem.