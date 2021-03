Korea Północna ostro o kontaktach z USA i "wrogiej polityce". Stawiają warunek

I dodała, że w ostatnich tygodniach ze strony dyplomacji USA były podejmowane próby nawiązania dialogu. Według niej jest to "za tani wybieg", który ma zyskać w oczach opinii publicznej w USA, ale "nie zmienia istoty amerykańskiej polityki, opartej na wrogości wobec KRLD".

Koronawirus w Polsce. Bartosz Arłukowicz odpowiada Adamowi Niedzielskiemu. Wskazuje "najważniejszy błąd"

- Daliśmy jasno do zrozumienia, że tak długo jak USA będą poprowadzić ćwiczenia wojskowe u granic Korei Płn. i utrzymywać sankcje nie ma mowy o żadnym dialogu - podkreśliła Cze Son Hui.

- Jedyne, co do nas dociera z Waszyngtonu po zmianie administracji, to tylko echa fantastycznej teorii o zagrożeniu, jakie stanowi Korea Płn. i pozbawionej oparcia w faktach narracji o całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego - dodała.