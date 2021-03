Siostra Kim Dzong Una uderza w prezydenta Korei Południowej

Siostra przywódcy Korei Północnej Kim Jo Dzong skrytykowała we wtorek prezydenta Korei Południowej Mun Dze Ina. Południowokoreański prezydent potępił wcześniej próby rakietowe reżimu Kim Dzong Una. Zdaniem siostry dyktatora Mu Dze In to "papuga USA".

Kim Dzong Un i jego siostra, Kim Jo Dzong Źródło: East News