Azja. Korea Północna przeprowadziła testy rakietowe

Jak informuje CNN - powołując się na trzy źródła w Pentagonie - Korea Północna wystrzeliła w weekend dwa pociski rakietowe krótkiego zasięgu. Jeden z amerykańskich urzędników, pragnący pozostać anonimowym, ocenia że były to prawdopodobnie pociski artyleryjskie lub manewrujące, a nie balistyczne.

Departament Obrony USA nie komentuje doniesień prasowych. Podobną taktykę zastosowali bliscy sojusznicy Amerykanów w regionie - Japonia oraz Korea Południowa. Wcześniej Waszyngton zabiegał o rozmowy z Pjongjangiem jako element nowego otwarcia w relacjach bilateralnych. Administracja Joe Bidena w polityce zagranicznej dąży do denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Nadzieje na nowe otwarcie zostały szybko rozwiane. - Daliśmy jasno do zrozumienia, że tak długo, jak USA będą poprowadzić ćwiczenia wojskowe u granic Korei Północnej i utrzymywać sankcje, nie ma mowy o żadnym dialogu - poinformowała w czwartek Cze Son Hui, wiceszefowa resortu spraw zagranicznych .

- Jedyne, co do nas dociera z Waszyngtonu po zmianie administracji, to tylko echa fantastycznej teorii o zagrożeniu, jakie stanowi Korea Północna i pozbawionej oparcia w faktach narracji o całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego - dodała.