Kopalnia Turów. Rzecznik rządu: Polska swojej decyzji nie zmienia

Afera mailowa. Rzecznik rządu komentuje wycieki ze skrzynki Dworczyka

Do sieci trafiły kolejne maile, które mają pochodzić z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka. "Kto dzwoni do TVP, kto dzwoni do normalniejszych portali, kto dzwoni do tożsamościowych i niepodległościowych portali?" - miał napisać do szefa KPRM premier Mateusz Morawiecki. Wiadomości dotyczą raportu z 2018 roku o warszawskiej reprywatyzacji.