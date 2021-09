Kopalnia Turów. Błaszczak o UE: Mamy do czynienia z religią klimatyczną

Szef MON poinformował, że "zostały podjęte działania o charakterze prawnym wskazujące na to, że zostały przekroczone kompetencje". - Mamy do czynienia z religią klimatyczną. My nie ulegamy tej presji. (…) Stanowczo będziemy domagać się, żeby przestrzegać prawa. Będziemy pokazywać, że mamy do czynienia z nierównym traktowaniem. Inaczej traktowane są kopalnie w Czechach, które leżą w sąsiedztwie. Turów nie może być zamknięty, tak jak chce tego Unia Europejska - dodał Błaszczak.