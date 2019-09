Konwencja Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Padły słowa o gangsterach

Na sobotniej konwencji w Krakowie politycy Koalicji Obywatelskiej najwięcej mówili o ostatniej aferze z udziałem prezesa NIK Mariana Banasia. Zdaniem liderów KO, afera po raz kolejny ujawniła „bezczelność i arogancję władzy”.

– My chcemy Polski normalnej, a mamy hotel na godziny. Mamy gangsterów obwieszonych złotymi łańcuchami, a za chwilę ich kumpel będzie kontrolował państwowe instytucje – mówiła ze sceny Małgorzata Kidawa – Błońska, kandydatka KO na premiera. Mocne słowa posłanki Platformy nie bez powodu padły właśnie w Krakowie. To właśnie w stolicy Małopolski ujawniono, iż obecny prezes NIK w kontrowersyjnych okolicznościach wynajmował kamienicę osobom związanym ze światkiem przestępczym. W budynku prowadzono tzw. hotel na godziny.

Po wybuchu afery opozycja domagała się dymisji prezesa NIK. Banaś nie podał się jednak do dymisji, ale poszedł na bezpłatny urlop. Kontrolę jego oświadczeń majątkowych prowadzi CBA . Postępowanie ma zakończyć się do 16 października.

W podobnym tonie wypowiadał się szef Platformy Grzegorz Schetyna . - To Kraków w ostatnim czasie został tak bardzo skaleczony przez tą władzę. To właśnie tutaj szef NIK ma kolegów gangsterów i jest wielką kompromitacją – mówił Schetyna.

Liderzy Koalicji Obywatelskiej krytykowali również reformę edukacji i sytuację w służbie zdrowia. - Spójrzmy na szkołę. Klasy zatłoczone jak autobus w godzinach szczytu, kolejka do łazienki jak na koncercie, a lekcje kończą się o dziewiętnastej. To jest obraz dzisiejszej szkoły! Nie dajcie się szantażować „pięćset plus”. Ono i tak zostanie. To nie mogą być dłużej powody dla których zamykamy oczy na podłość, na nieudolność, na afery - argumentowała Kidawa - Błońska.

- Nikt nie może godzić się na to, żeby ludzie przez wiele dni koczowali, na izbie przyjęć. Nikt nie może godzić się na to żeby ludzie umierali, czekając w kolejce do specjalisty. Wiem, że wielu ludziom, którzy widzą co dzieje się dzisiaj w służbie zdrowia, trudno jest uwierzyć - że czas oczekiwania na SORZE można skrócić - do maksymalnie sześćdziesięciu minut! Uwierzcie, to naprawdę jest możliwe. Jeśli chodzi o stan zdrowia Polski - Polska jest krajem chorym - uniesienie ogromu prac nad służbą zdrowia będzie wymagało od nas ogromnego wysiłku - deklarowała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera.