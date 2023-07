Kontrowersyjny projekt do szafy. PiS się wycofuje

Minister w KPRM Łukasz Schreiber w Polsat News tłumaczył, że rozporządzenie, które obecnie jest w fazie konsultacji, dotyczy tego, by "scentralizować system wydawanych wiz". - Chodzi o to, żeby nie były one w konsulatach konkretnych, tylko w Warszawie, i żeby mieć tutaj pełen ogląd sytuacji - wyjaśnił.