Awantura o migrantów na antenie. "Przygotowałem oświadczenie"

Do nagrania odniósł się Rafał Bochenek z PiS. - Dzisiaj Donald Tusk filmikiem na temat migrantów próbuje przykryć swoje zamiary - o czym mówią już politycy niemieccy - że jak jego partia - nie daj Bóg - dojdzie jesienią do władzy, to przyjmie każdą hordę migrantów - mówił polityk.