Grabiec uderza w Morawieckiego za słowa o migrantach

Migranci i problemy związane z tym zagadnieniem okazują się ważnym przekazem w kampanii przedwyborczej. Dzieje się tak w kontekście zamieszek we Francji, które wybuchły po zastrzeleniu przez policję podczas kontroli drogowej w podparyskim Nanterre 17-latka. Chłopiec dorastał we Francji, ale miał algierskie korzenie, co sprowokowało wielu polskich polityków do podjęcia tematu uchodźców i polskiej polityki migracyjnej, rozgrywanej propagandowo przez rządzące ugrupowanie.