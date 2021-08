Kontrowersyjne słowa Piotra Glińskiego o uchodźcach z Afganistanu. Reakcja Grzegorza Schetyny

- Myślę, że tych liczb nie będzie tak wiele. Przecież to od woli polskiego państwa zależy, ile osób ewentualnie będzie w Polsce przyjmowana, czy przejmowana, jeżeli to będą nielegalne przekroczenia. Ale mamy siły i środki, żeby zapobiec jakiejś niekontrolowanej fali… Polska w 2015 roku się obroniła i teraz też się obroni - powiedział wicepremier Piotr Gliński w Polsat News o uchodźcach z Afganistanu. - Ta wypowiedź świadczy o tym, że kompletnie nie mają pojęcia, są kompletnie nieprzygotowani (...). Świat sobie musi poradzić z kwestią Afganistanu, a nie poszczególne kraje. Bo nikt sobie z tym nie poradzi. Ta skala emigracji może być ogromna - komentował Grzegorz Schetyna (PO) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - O tym trzeba rozmawiać na forach europejskich - w miejscach, gdzie decyzje będą podejmowane. Tam nasz głos nie jest słyszany, my tam nie jesteśmy obecni. My tworzymy politykę tworzenia problemów, a nie ich rozwiązywania - dodał.