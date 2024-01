Konkretne kroki po decyzji Bodnara. Wiceminister ujawnia

Na poniedziałek prezydent zaplanował spotkanie z Dariuszem Barskim - odwołanym przez Adama Bodnara z funkcji prokuratora krajowego. - Sytuacja prawna pana prokuratora Barskiego jest jasna. Prokurator generalny Adam Bodnar wręczył pismo prokuratorowi Barskiemu. Nigdy, w sposób zgodny z przepisami prawa, nie powrócił ze stanu spoczynku do stanu aktywnego, do służby prokuratorskiej. Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym, jest prokuratorem w stanie spoczynku - komentował w programie "Tłit" Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości z Nowej Lewicy. - Prokurator generalny Adam Bodnar nie miał innego wyjścia, niż zastosować przepisy, które obowiązują. Prokurator Bilewicz, który p.o. prokuratora krajowego, ma zadania do wykonania, następnie prokurator krajowy zostanie wyłoniony w ramach szeroko rozpisanego konkursu i konsultacji. Będzie badał prawidłowość działania prokuratury w ostatnich latach w sprawach, które interesowały opinię publiczną. To np. sprawa dwóch wież, respiratorów, afery wizowej, wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości na cele niezgodne z Funduszem. Jednym z zadań pana prokuratora Bilewicza będzie przyjrzenie się śledztwom i sprawdzenie, czy wszystko było zgodnie z przepisami. Te sprawy interesują pana premiera, media, społeczeństwo - dodał.