Koniec Świata 2019. Już we wrześniu w Ziemię uderzy asteroida 2000 QW7? NASA komentuje

Czy już we wrześniu czeka nas koniec świata? Do Ziemi z ogromną prędkością zbliża się asteroida (467317) 2000 QW7, która nie jest jedynym zagrożeniem dla naszej planety. NASA oszacowało już stopień zagrożenia dla naszej cywilizacji.

(467317) 2000 QW7to ogromna asteroida, która z prędkością ok 20 000 km/h zbliża się do naszej planety. Szacuje się, że obiekt ten ma od 950 do nawet 2100 metrów średnicy. Dla porównania najwyższy budynek na Ziemi ma "zaledwie" 828 metrów wysokości.

Nie trudno domyślić się, że ewentualne zderzenie 2000 QW7 z Ziemią oznaczałoby nieuchronny koniec świata. Naukowcy z NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) są pewni, że we wrześniu nie dojdzie do katastrofy. 2000 QW7 minie naszą planetę w odległości 5-7 mln kilometrów. Ta ogromna asteroida znajdzie się ponownie w pobliżu Ziemi jesienią 2038 r.

NASA obserwuje 20 tys. obiektów mogących spowodować koniec świata

2000 QW7 to nie jedyna asteroida, która zagraża naszej planecie. Na liście obiektów mogących doprowadzić do końca świata jest ok. 20 tys. obiektów, a naukowcy nieustannie dopisują do niej kolejne pozycje.