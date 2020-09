Koniec śledztwa ws. tragicznej burzy w Tatrach. Wniosek o zmianę procedur

Prokuratura w Zakopanem zakończyła śledztwo ws. burzy w Tatrach, do której doszło pod koniec sierpnia 2019 r. Postępowanie zostało umorzone. Nikomu nie postawiono zarzutów. Według ustaleń śledczych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydaje ostrzeżeń dla wszystkich zjawisk atmosferycznych, znajdujących się na terenie powyżej 1200 metrów nad poziomem morza - podaje Informacyjna Agencja Radiowa.

Tatry. Burza nad Giewontem. Ustalenia śledczych

Wyliczono, że w dniu burzy w okolicach Giewontu w ciągu godziny doszło do 62 wyładowań. Śledczy ustalili również, że do tragedii nie przyczynił się metalowy krzyż na Giewoncie, ani remont szlaków przeprowadzony przez Tatrzański Park Narodowy. Prokuratura wystąpiła jednak do IMGW, wojewody małopolskiego oraz starosty tatrzańskiego o zmianę procedur. W okresie wakacyjnym, na terenie powiatu tatrzańskiego, miałyby być wysyłane ostrzeżenia pogodowe w trybie alertu RCB.