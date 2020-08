Burza w sprawie alertów RCB o burzach. Ostatnie nawałnice ujawniły słabość systemu

- System ostrzegania przed prognozowanymi burzami wymaga udoskonalenia we współpracy z IMGW - przyznaje Anna Adamkiewicz, rzecznik prasowa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To komentarz do wypisywanych internecie pretensji osób, które w niedzielę otrzymały alert RCB na telefon, a groźna burza do nich nie dotarła.