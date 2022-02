Koniec rządów Edwarda Gierka. Wrogowie rozpętali przeciwko niemu brutalną nagonkę

Edward Gierek byłem I sekretarzem KC PZPR przez 10 lat do 1980 r. Na koniec towarzysze rozpętali przeciwko niemu brutalną nagonkę. Materiał powstał na podstawie tekstu opublikowanego na łamach portalu WielkaHistoria.pl. Gierek po podpisaniu porozumień sierpniowych liczył na utrzymanie władzy. Plany pokrzyżował m.in. nagły zawał serca. Stan zdrowia I sekretarze dodatkowo wykorzystano, by odwołać go z funkcji. Na jego następcę wybrano Stanisława Kanię. To wtedy życie Gierka miało "zamienić się w piekło". Chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj artykuł: Upadek Edwarda Gierka. Wrogowie zapowiadali, że zamienią jego życie w piekło.