Koniec narady na Nowogrodzkiej. PiS szykuje się na wybory do PE

Zakończyła się narada Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. - Rozmawialiśmy dziś o sprawach bieżących, w tym kampanii wyborczej - oświadczyła po spotkaniu Beata Mazurek.

Tym samym potwierdziły się doniesienia Wirtualnej Polski. W czwartek pisaliśmy o tym, że Komitet Polityczny będzie rozmawiać o kampanii do Parlamentu Europejskiego. Ustalona ma być taktyka na najbliższe dni, związana z kluczowymi obecnie tematami – w tym planowanym na przyszły tydzień strajkiem nauczycieli. "W newralgicznych momentach politycznych – zwłaszcza w kampanii – Jarosławowi Kaczyńskiemu zawsze zależy na maksymalnej spójności przekazu w jego partii" - czytamy w artykule reportera WP, Michała Wróblewskiego.

Minsiter Zalewska na wylocie? Beata Mazurek dementuje

Tematem rozmów była również napięta sytuacja pomiędzy rządem a nauczycielami, którzy domagają się strajku. Za problemy w systemie oświaty obwiniają szefową MEN Annę Zalewską, która jest rownież kandydatką PiS w wyborach do europarlamentu. Minister jest "jedynką" w okręgu dolnośląskim i opolskim. Pojawiły się głosy, że Zalewska zostanie odsunięta w wyborach.

- Natomiast chciałabym zaapelować o jedno: żebyście przypominali to, że przez lata, jak nie było podwyżek dla nauczycieli, jak były likwidowane szkoły, jak nauczyciele tracili pracę, to pan Broniarz, tak aktywny i protestujący w obronie swoich kolegów zawodowych, nie był. To zastanawiające. Dzisiaj nie wolno sporów rozstrzygać kosztem dobra dziecka – dodała.