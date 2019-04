Weteranka AK zwraca się do nauczycieli. "Walczmy o swoje, ale róbmy to z rozsądkiem"

Nie wciągajmy w to młodzieży, a na pewno odwdzięczą się miłością i szacunkiem. Jestem pewna, że tylko chwilowo się pogubiliśmy - przekonuje mjr Danuta Szyksznian ps. Sarenka. Emerytowana nauczycielka i żołnierz AK napisała list otwarty do nauczycieli.

"Jestem za Wami i zdaję sobie sprawę, że nasza służba jest słabiutko opłacana, i że nie jest traktowana z należnym szacunkiem. Walczmy o swoje, ale róbmy to z rozsądkiem, bez czynienia krzywdy tym, dla których zdecydowaliśmy się przyjąć nasze powołanie" - czytamy we wpisie z końca marca.

"Przecież żaden rząd nie chce rujnować oświaty"

Szyszknian tłumaczy, że uczniowie "na swój sposób przeżywają i nie bardzo wiedzą, co mają robić". "To są pierwsze egzaminy w ich życiu. To samo w sobie jest już ogromnym stresem, a teraz jeszcze dochodzą im wątpliwości czy egzaminy się odbędą, czy nie, czy może stracą cały rok" - przekonuje kobieta.

Danuta Szyksznian apeluje, by nauczyciele pokazali, że potrafią "dochodzić do porozumienia i przygotują nasze dzieci do egzaminów". "Przecież żaden rząd nie chce rujnować oświaty. Oczywiście, jest dużo do naprawienia, ale naraz się wszystkiego nie dokona. Nie wciągajmy w to młodzieży, a na pewno odwdzięczą się miłością i szacunkiem. Jestem pewna, że tylko chwilowo się pogubiliśmy, i że czujecie w swoich sercach podobnie jak ja" - czytamy we wpisie emerytowanej nauczycieli.