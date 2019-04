Wybory do PE. Komitet Polityczny PiS o taktyce na najbliższe dni i planach kampanijnych

Komitet Polityczny PiS w piątek w samo południe będzie omawiać plany na kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wbrew doniesieniom PAP, głównym tematem – jak słyszymy – nie ma być ewentualna rekonstrukcja rządu.

Komitet Polityczny PiS to 33-osobowe grono najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zbiera się regularnie, zatem dzisiejsze posiedzenie w siedzibie partii na Nowogrodzkiej nie jest niczym nadzwyczajnym – tonują nastroje rozmówcy z formacji rządzącej.

Warto to podkreślić, bo koalicjanci PiS – lider Porozumienia Jarosław Gowin i prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro – członkami Komitetu Politycznego PiS nie są. A to z nimi prezes PiS Jarosław Kaczyński ma rozmawiać o ewentualnej rekonstrukcji i nowych nazwiskach w rządzie. Choć zanim to nastąpi, decyzje prezes będzie podejmować razem z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydium Komitetu.