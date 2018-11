Koniec marzeń o Forcie Trump? Zobacz, czego dotyczą polsko-amerykańskie negocjacje

Ważą się losy Fort Trump w Polsce. Jak wynika z najnowszych informacji musimy pożegnać się z marzeniem o stałej bazie wojsk amerykańskich na wzór tej z Ramstein w Niemczech.

- Trwają rozmowy na temat kształtu amerykańskiej obecności militarnej w Polsce, która byłaby z jednej strony większa, z drugiej przesunięta bardziej na wschód Polski - tłumaczy onet.pl Michał Baranowski, analityk amerykańskiego ośrodka analitycznego The German Marshall Fund of The United States. - Koncept Fort Trump jest dużo bardziej elastyczny niż słowo fort to sugeruje. Nie będzie to ani do końca fort, ani do końca Trump. Prawdopodobieństwo, że będzie to jedna duża baza typu Ramstein w Niemczech jest niewielkie. Otwartość i zrozumienie w tej kwestii jest również po stronie polskiej - dodał.

Według informacji portalu onet.pl obecnie negocjacje dotyczą rozlokowania na terytorium Polski amerykańskich składów uzbrojenia i amunicji, elementów struktury dowodzenia oraz rozpoznania pola walki.