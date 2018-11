Eksperci określili, dlaczego Fort Trump powinien powstać. Teraz czekamy na opinię Pentagonu

Polska doczekała się rzeczowego uzasadnienia potrzeby budowy stałej bazy USA. Niezależna instytucja badawcza przygotowała jednoznaczny raport. Tym ekspertom nikt nie zarzuci uwikłania w naszą politykę krajową.

Eksperci zauważają, że sytuacja polityczna i strategiczna w Europie zasadniczo zmieniła się w ciągu ostatnich 20 lat i nie jest już postrzegana tak optymistycznie, jak dwie dekady temu. Zamiast w demokrację, Rosja powróciła do modelu kraju autorytarnego, który w NATO widzi swojego głównego wroga. Społeczeństwo rosyjskie jest utrzymywane w poczuciu ciągłego zagrożenia konfliktem z Zachodem, czego następstwem jest militaryzacja rejonów Morza Bałtyckiego i Czarnego.

Moskwa zdecydowała się także na otwarcie wrogie działania, takie jak użycie broni chemicznej w Wielkiej Brytanii podczas zamachu na Siergieja Skripala czy zestrzelenie malezyjskiego, cywilnego lotu MH17 nad Ukrainą . Rosja dokonała także agresji na Gruzję i Ukrainę w czasie, gdy kraje te rozmawiały o przystąpieniu do NATO, nie mówiąc już o podważeniu przez Kreml wielu międzynarodowych umów rozbrojeniowych.

Między innymi z tych powodów zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej na flance wschodniej sojuszu od dawna było celem polskich polityków. Początkowo resort obrony USA niechętnie przyjmował do wiadomości stojące za tym argumenty.

Doran i Wojcik nie mają wątpliwości, że baza w Polsce niosłaby ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, planiści uzyskali by więcej możliwości i swobodę planowania ewentualnych działań militarnych. Stała baza amerykańska pozwala ominąć wątpliwości wynikające ze struktury NATO czy formalnych protestów Rosji, która i tak łamie obietnice dane członkom Sojuszu.

Co więcej, stała infrastruktura wzmacnia siłę argumentu odstraszania potencjalnego wroga, co z kolei poprawia bezpieczeństwo wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej. "Fort Trump" ustabilizuje także dwustronne relacje pomiędzy Waszyngtonem i Warszawą, a pośrednio utrwali stosunki pomiędzy USA i krajami naszego regionu. Co więcej, stała obecność wojskowa pomoże w koordynacji wydatków zbrojeniowych i rozbudowy sił w rejonie znacznie wykraczającym poza granice Polski.