Polityka Polski zagraża niepodległości Białorusi. To świetna okazja dla Rosjan

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka grozi wspólną z Rosją reakcją na bazy USA w Polsce. To zasłona dymna. Białorusini boją się konfliktu między Zachodem i Wschodem. Ich kraj najwięcej za niego zapłaci. Pomysł Fortu Trump popycha naszego sąsiada w ramiona Kremla.

- To może w sposób trwały, a być może nawet nieodwracalny, przypieczętować pełne uzależnienie Mińska od Moskwy – podkreśla Kłysiński. – Łukaszenka broni swojego kraju walcząc o utrzymanie maksymalnej neutralności swojego kraju. Teoretycznie nie jest to możliwe w przypadku kraju, który znajduje się w wojskowym i gospodarczym sojuszu z Rosją, ale nic nie jest niemożliwe w polityce międzynarodowej. Bazują przy tym na filozofii Białorusinów jako narodu pokojowego, który nie kłóci się z sąsiadami.

- Próbują przekonywać Zachód i Wschód, że nie zamierzają opowiadać się po żadnej ze stron – uważa analityk. - Nam mówią, że nie myślą o integracji europejskiej, tylko o rozwoju handlu i stosunków dobrosąsiedzkich, a Moskwie mówią o braterskiej współpracy i pięknej wspólnej historii. Podkreślają przy tym swoją odrębność i niepodległość. Zmieniło się to o tyle, że już nie szantażują żadnej ze stron pogłębieniem współpracy z jednym z dwóch kluczowych graczy, bo doszli do wniosku, że to jest zbyt ryzykowne. Ponadto, co ważne, Białoruś oferuje swoje pośrednictwo w deeskalacji napięcia pomiędzy Moskwą i Zachodem, odwołując się do roli gospodarza rozmów w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w latach 2014-15 zakończonych porozumieniami Mińsk-1 i Mińsk-2 - dodaje.