Łukaszenka ostrzega Polskę: Odpowiemy na bazy wojsk USA

Prezydent Białorusi uważa, że baza wojsk USA jest Polsce zbędna. Jeżeli jednak powstanie, to spotka się z odpowiedzią ze strony Białorusi i Rosji. - Będziemy musieli przeciwdziałać - zapowiedział Łukaszenka.

Zapowiedział również, że jeżeli baza powstanie, to spotka się z reakcją z jego strony. - My z Rosjanami będziemy reagować. To znaczy, będziemy musieli coś rozmieścić, żeby (...) przeciwdziałać - stwierdził.