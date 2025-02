W Turcji pojawiają się sygnały o możliwym wznowieniu rozmów pokojowych między władzami a PKK. W przeszłości takie negocjacje były już prowadzone, jednak nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Konflikt trwający od 40 lat pochłonął życie ok. 40 tys. osób. PKK jest uznawana za organizację terrorystyczną przez Turcję, Unię Europejską i Stany Zjednoczone.

