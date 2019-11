Koniec Jarosława Zielińskiego w MSWiA. "Służbowy telefon oddał już dawno temu"

Odejście z resortu spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego było przesądzone już przed wyborami. – Już jakiś czas temu zaczął się pakować, oddawać służbowe telefony i żegnać się ze współpracownikami – ustaliła Wirtualna Polska w rozmowie ze swoimi źródłami w PiS.

- To czysta kurtuazja ze strony Zielińskiego, o swojej rezygnacji wiedział już co najmniej dwa tygodnie temu. Przed zaprzysiężeniem nowego rządu zapadła decyzja, że nie będzie kontynuował swojej misji w resorcie – mówi nam nasz informator, osoba z otoczenia kierownictwa PiS. Decydujący wpływ na dalsze losy Zielińskiego miał mieć sprzeciw Mariusza Kamińskiego , który od sierpnia oprócz stanowiska koordynatora ds. służb specjalnych objął stanowisko szefa MSWiA.

- Nie jest tajemnicą, że obaj panowie nie darzyli się zbytnią sympatią. Kamiński po przyjściu do resortu odebrał Zielińskiemu nadzór nad policją . Między nimi nie było żadnej chemii – mówi nam nasz informator. Podlaskiemu politykowi PiS nie było również po drodze z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem, także policyjne związki zawodowe krytycznie patrzyły na działalność wiceministra.

Co ciekawe, po tym jak Zieliński dowiedział się w biurze na Nowogrodzkiej, że nie będzie kontynuował swojej misji, jego najbardziej zaufany współpracownik – szef Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski zaczął swojego przełożonego nieoczekiwanie unikać. Za wszelką cenę chciał pozostać na swoim stanowisku w nowym rządzie. Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że Suski na czele PSP będzie stał jednak tylko do końca tego roku. Z kolei na stanowisku ma pozostać komendant główny policji Jarosław Szymczyk.

Groził dymisją, nic nie ugrał

O tym, że Zieliński może nie pozostać w resorcie spraw wewnętrznych i administracji informowaliśmy już w lipcu . Po tym, jak stanowisko powierzono niespodziewanie Elżbiecie Witek, obecnej marszałek Sejmu. Zieliński miał już wówczas usłyszeć, że w przypadku wygranej PiS w wyborach do Sejmu, nie zostanie na stanowisku wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Ani tym bardziej nie otrzyma nominacji na szefa MSWiA.

- Kiedy Brudziński odchodził do Parlamentu Europejskiego, to Zieliński chciał go zastąpić. Kiedy dowiedział się, że nie zastąpi - był wściekły. Zagroził dymisją – mówiło wtedy Wirtualnej Polsce nasze źródło. Jak się okazuje, jego blef zdał się na nic.