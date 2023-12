Kongres Polski 2050. Po słowach Hołowni, sala wybuchnęła śmiechem

Na koniec Hołownia mówił o tym, że w polityce nie wolno przekraczać granicy braku szacunku do drugiego człowieka. - W którym zaczyna się płacz jego dziecka. Jeżeli przeczyta, że w mediach ktoś mówi o tym, że (jego rodzic - red.) jest złodziejem, wypowiada się na temat jego osobistych cech publicznych, to wiecie jaka może być reakcja: dlaczego robisz to mojej mamie? dlaczego robisz to mojemu tacie? [...]. To jest ta granica - jeżeli ta zmiana, którą chcemy być, ma być na trwałym fundamencie - podsumował.