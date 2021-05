Konflikty w PO. Rafał Trzaskowski o "prowokacyjnych akcjach w mediach"

Do kwestii spotkania odniósł się w środę w "Faktach po Faktach" Rafał Trzaskowski. - Po wczorajszej bardzo szczerej dyskusji na klubie PO, wszyscy zajmują się tym, jak iść do przodu. Trzeba rozmawiać o służbie zdrowia i o tym, jak będzie wyglądał świat po pandemii, a nie o kłopotach Platformy. I to właśnie robi właśnie Borys Budka - tłumaczył wiceprzewodniczący partii.