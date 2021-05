Kulisy klubu PO. Bez rewolucji, Borys Budka zwiera szeregi

Zbiorowa terapia

Posłowie i senatorowie PO zjechali do Warszawy. To było pierwsze spotkanie "w realu" w tak dużym gronie od początku pandemii. Dotąd posiedzenia klubu parlamentarnego odbywały się zdalnie, na Zoomie. We wtorek wieczorem politycy PO mogli sobie spojrzeć prosto w oczy i mówić o wszystkim, co ich nurtuje i co należałoby zmienić. I tak też się stało.