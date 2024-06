PiS powiększa szeregi. Przyjął "wyklętą" posłankę

Monika Pawłowska w ostatnich wyborach parlamentarnych startowała z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, jednak nie udało jej się dostać. Sytuacja zmieniła się jednak, gdy skazany został Mariusz Kamiński i wygaszono jego mandat poselski. PiS nie chciało, by ktokolwiek przejął miejsce byłego szefa MSWiA w Sejmie, jednak Pawłowska nie posłuchała partii i w marcu została ponownie posłanką. Nie przyjęto jej do klubu i pozostała niezrzeszona.