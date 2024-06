Awantura w Radio Zet. "Pan nie wie, co to jest złapać na gorącym uczynku"

Wiceszef MSZ zapowiedział następnie, że poprze taki wniosek i wytknął Bocheńskiemu nieścisłości w jego słowach. - Żeby wyrok zapadł, trzeba mu uchylić immunitet, żeby on przed tym sądem stanął - przypomniał Szejna. - Chcę, żeby to wybrzmiało: Prokuratura stawia panu Romanowskiemu zarzuty publicznie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi mu do 8 lat więzienia - stwierdził. - To, co widzę, to co słyszę, wymaga kontroli sądu - dodał odnosząc się do taśm Tomasza Mraza, które obciążają byłego wiceministra sprawiedliwości.