Konflikt w obozie PiS? Krzysztof Sobolewski: "prezes jasno powiedział"

O odrębne zdanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie projektu transformacji energetycznej na antenie Radia ZET pytany był szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. - Kolejny raz będziemy rozmawiać, wyjaśniać. Znając dotychczasową historię Zjednoczonej Prawicy, zakładam, że dojdziemy do kompromisu - stwierdził bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.

Zdaniem Sobolewskiego stwierdzenia o "kolejnym końcu PiS" czy o kryzysie w koalicji to bardziej "sfera spekulacji medialnych niż rzeczywistości".

Pytany o doniesienia na temat możliwości objęcia w przyszłym roku przez Morawieckiego funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego, Sobolewski przypomniał oczekiwanie Jarosława Kaczyńskiego, aby obecny szef rządu pełnił tę funkcję do końca kadencji.

Pytany o obecnego szefa NBP Adama Glapińskiego, Sobolewski stwierdził, że "może oceniać go wyłącznie pozytywnie".

Krzysztof Sobolewski o Jacku Kurskim w TVP

Odnosząc się do doniesień na temat możliwości wejścia do rządu prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego , Sobolewski stwierdził, że nie ma takich informacji.

- Szanuję prezesa Kurskiego za to, co robi w TVP. Nie mogę potwierdzić, aby miała nastąpić jakakolwiek zmiana w jego obecnej sytuacji, czyli przejście do rząd - mówił szef Komitetu Wykonawczego PiS w rozmowie z Beatą Lubecką.