Kolejny zgrzyt w rządzie. Piotr Zgorzelski: to może być ich ostatnia kadencja

Ministrowie Solidarnej Polski nie poparli uchwały Rady Ministrów ws. polityki energetycznej Polski do 2040 r. Sprawę komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska). - W rządzie bardzo trzeszczy. Tajemnicą poliszynela jest potężny spór między ministrem Ziobro a premierem Morawieckim. Nie pomagają premierowi wywiady, których udziela Jarosław Kaczyński, pokazując, że jest alternatywa dla pana premiera w osobie prezesa Orlenu - mówił Zgorzelski. - Widać, że ugrupowanie rządzące coraz bardziej zajmuje się sobą, coraz mniej sprawami Polaków, a to oznacza, że to może być ich druga i ostatnia kadencja - stwierdził.

