Jacek Kurski wróci do czynnej polityki? W PiS mówi się o tym co raz częściej

Jacek Kurski należy do ludzi o bogatym życiorysie politycznym. Był działaczem Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, AWS-u, Ligi Polskich Rodzin. W listopadzie 2011 roku komitet polityczny PiS zdecydował o jego wykluczeniu z partii, więc zaangażował się w budowę Solidarnej Polski.

Trzy lata później, po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego, stanął u boku prezesa Kaczyńskiego ze słowami: "stoję przed wami z pokorą, z której mnie nie znacie".

Po prawej stronie sceny politycznej Jacek Kurski ma tylu wrogów, co i zwolenników. Ma jednak jedną przewagę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński po prostu go lubi.

- Kiedy pół roku temu usłyszałem, że Kurski chce do czynnej polityki, uznałem to za żart. Dziś już tak nie jest. Prezes TVP puszcza oko do Mariusza Błaszczaka, który w spekulacjach miałby kiedyś zastąpić Morawieckiego – mówi nasz informator.