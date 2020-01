Konflikt USA-Iran. Ekspert o wzroście zagrożenia terrorystycznego. Polska jest bezpieczna?

- Powinniśmy obawiać się wzrostu zagrożenia terrorystycznego w najbliższym czasie - ocenia Krzysztof Liedel, ekspert ds. terroryzmu. Jego zdaniem po zabiciu przez Amerykanów wpływowego irańskiego generała, w pierwszej fazie konfliktu celem będą przede wszystkim Amerykanie i ich sojusznicy w regionie. Nie wykluczone jednak, że późniejsze ataki dotkną też Polskę.

- Myślę, że kraje na całym świecie zrobią wszystko, aby zmniejszyła się eskalacja tego konfliktu - ocenia Krzysztof Liedel, ekspert ds. terroryzmu. Jego zdaniem o tym, co się będzie działo dalej, zadecyduje to, na ile Iran spełni groźby odwetu. - Wtedy Amerykanie mogą wykorzystać to jako pretekst do eskalacji - dodaje.

- Jeśli dojdzie do eskalacji, to w początkowej fazie wszystko będzie rozgrywać się na poziomie regionalnym. Zagrożeni mogą być sojusznicy Stanów Zjednoczonych w tamtym rejonie - od Arabii Saudyjskiej poczynając, na Emiratach kończąc. Natomiast kraje europejskie, w tym również Polska, raczej powinny się na tym etapie czuć spokojnie - stwierdza ekspert.

Iran-USA. Kiedy dojdzie do eskalacji, "nie ma nikogo, kto może czuć się bezpiecznie"

- To, czego powinniśmy się obawiać, to wzrost zagrożenia terrorystycznego w najbliższym czasie - przyznaje Krzysztof Liedel. - Iran wspiera logistycznie, finansowo i szkoleniowo organizacje terrorystyczne. Może to wykorzystać i użyć ich do przeprowadzenia ataków. Nie ma wówczas nikogo, kto mógłby czuć się bezpiecznie. Jeśli któraś z tych organizacji uznałaby, że chce zaatakować firmę czy ambasadę amerykańską na terenie Polski, to do tego dojdzie - dodaje.