Konflikt o Turów. Czechom brakuje wody? Zaskakujący widok na podwórkach

"Dlaczego negocjujemy warunki umowy z partnerem, który daje do zrozumienia, że ​​orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE nie mają do niego zastosowania, że ​​i tak nigdy ich nie będzie przestrzegał? Dobre zakończenie to takie, że cały spór o legalność wydobycia powróci do granic prawnych i zakończy sytuację, w której silna gospodarczo i politycznie państwowa spółka górnicza przestanie bezkarnie niszczyć terytorium i życie sąsiednich ludzi. (...) - napisał w komentarzu Milan Starec, inicjator protestów we wsi Uhelna.