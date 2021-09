Burza o Turów. Czesi: Jesteście sami sobie winni

Tak pozostało do dziś, co wkurza pana Julo, działkowca, którego hobby to uprawa cukinii i olbrzymich dyń hokkaido. - Dla mnie wody z wodociągu już nie wystarczyło. Urzędnicy powiedzieli: "jak chcesz, buduj dom, ale woda to twoja sprawa" - wzdycha rozmówca. Swoją działkę przykrył więc połacią dachu. Podczas deszczu woda zasila zbiornik o pojemności 1000 litrów. Tym podlewa warzywa oraz w tej wodzie się myje.