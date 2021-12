Konferencja premiera Morawieckiego. Padło pytanie o Pegasusa

- Zanim jakiekolwiek tego typu zarzuty zostaną skierowane w sprawie inwigilacji, to pozwólmy, żeby najpierw można było wyjaśnić, czy ewentualne doniesienia są w jakikolwiek sposób zbieżne z rzeczywistością - stwierdził premier Mateusz Morawiecki, pytany o aferę z inwigilacją Romana Giertycha. - Do tego bym zachęcał, ponieważ fake news czy fakt medialny, jak to się mówi, można stworzyć bardzo łatwo. Jedne media podają drugim i drugie już podają za tymi pierwszymi, że doszło do takiej czy takiej nieprawidłowości. Naprawdę walka z fake newsami, nieprawidłowościami w procesach komunikacyjnych, w przedstawianiu różnych spraw, faktów to jest jedno z ważniejszych działań społecznych, publicznych z którymi dzisiaj wszyscy się musimy borykać - dodał premier.