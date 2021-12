Afera z Pegasusem. Podsłuchiwali Giertycha. "Służby mogły pominąć procedury"

- W przypadku Pegasusa to jest trochę tak, jakby zajrzeć komuś przez rękę do komputera. Nie wiadomo, co zobaczyłeś, ile razy zajrzałeś i co zdążyłeś udokumentować. Bardzo trudne w przypadku tego systemu jest np. "wystrumieniowanie" głosu, by jedynie na taką kontrolę operacyjną uzyskać zgodę sądu i prokuratury. Przy podsłuchu rozmów telefonicznych wniosek jest dość prosty. Musi on zawierać, że osoba podejrzana w toku działalności przestępczej używa telefonu. W przypadku Pegasusa otrzymuje się dostęp dodatkowo do szeregu innych aplikacji, prywatnej korespondencji, zdjęć, nagrań, a dodatkowo możesz włączyć kamerę w telefonie, dzięki czemu służby mają dostęp do obrazu na żywo. Czy sądy w tak dużym stopniu ingerowałyby w prywatność osoby kontrolowanej i wydawały zgody na użycie Pegasusa? Wątpię… - twierdzi były funkcjonariusz CBA.