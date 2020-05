Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego

- Od 30 maja sporo się zmieni. Nie będzie nakazu noszenia maseczek, jeśli zachowywany będzie dystans - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dotyczy to nie tylko ulic, ale też restauracji czy salonów fryzjerskich.

Co z weselami? - Od 6 czerwca może uczestniczyć w nich 150 gości - powiedział premier. Szef rządu zapowiedział zniesienie zakazu zgromadzeń.

Koronawirus i szkoły. Decyzja maksymalnie za 10 dni

- Czy jeszcze w tym roku, w kolejnym tygodniu wrócimy na te trzy ostatnie tygodnie czerwca, to wraz z ministrem zdrowia, ministrem edukacji narodowej podejmiemy te decyzję w ciągu najbliższego tygodnia, maksymalnie 10 dni - mówił z kolei we wtorek premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla programu "Matura to Bzdura".