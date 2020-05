Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Mateusz Morawiecki przybliżył datę

Już w środę Mateusz Morawiecki przekaże informacje ws. IV etapu luzowania obostrzeń i odmrażania gospodarki. Z kolei w programie "Matura to Bzdura" premier odpowiedział na pytanie o to kiedy dzieci wrócą do szkoły.

Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Premier Mateusz Morawiecki nakreślił datę (zdjęcie ilustracyjne) (PAP)