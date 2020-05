Matura 2020. Dariusz Piontkowski zdradził, jak będą wyglądały egzaminy

Dariusz Piontkowski konferencję prasową poświęcił kalendarzowi matur i innych egzaminów. - Wyniki tegorocznych matur mają być dostarczone do 11 sierpnia. Poprawki do egzaminu maturalnego będą odbywały się we wrześniu. Ci, poprawiający swoje wyniki, dostaną je znacznie później, bo dopiero 30 września - mówił Piontkowski. - Wyniki z egzaminów zawodowych pojawią się 31 sierpnia - dodał.